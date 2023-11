Se hubieran disculpado con Ambriz... Toluca, eliminado del Apertura 2023

Una simple decisión lo cambió todo en Toluca y ahora el equipo está eliminado del torneo.

¿Por qué la directiva e Ignacio Ambriz no supieron enfriarse cuando la discusión subió de tono en lo que era una junta de rutina hace un par de semanas? ¿Por qué los dirigentes retaron al entrenador? ¿Por qué el grupo de jugadores cambió tanto con Carlos María Morales en el timón?

Muchas preguntas en el aire, pero solo una realidad: el equipo que hace menos de un mes estaba peleando por un lugar entre los primeros seis de la tabla para clasificar directo a los cuartos de final terminará el torneo fuera de los 10 primeros lugares; o sea, no avanzará de la ronda de grupos.

¿Por qué? Principalmente porque perdió ante Mazatlán en la última jornada cuando aún dependía de sí mismo para avanzar y porque desde que se fue Ambriz el equipo ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos. Pero lo que terminó concretando el fracaso de los ‘Diablos Rojos’ fue la victoria de los Santos, pues con eso el equipo de Torreón llegó a 23 puntos, rebasó a Toluca y lo expulsó de los 10 primeros.

En Toluca deben estar profundamente arrepentidos de no haber tenido la madurez de arreglar las cosas como adultos con Ambriz, pues aunque con el entrenador mexicano el equipo no tenía mucha frecuencia, al menos sumaba lo suficiente para clasificar a la Liguilla, cosa que ya no sucedió tras su partida.

El despido de ‘Nacho’ nunca pareció una buena idea y el tiempo no hizo más que confirmarlo.

Las victoria de Santos y Pachuca y la derrota de Toluca dejó sin posibilidades al equipo mexiquense, pero también a ‘Xolos’, Querétaro y Juárez, quienes siguieron al Atlas, Necaxa y Cruz Azul, los primeros eliminados. El único que podría ‘robar’ un lugar es León, que si gana, rebasará a su ‘hermano’ Pachuca.

Toluca se autosaboteó y Santos solo se lo confirmó. Y pensar que no hace mucho el exequipo de Ambriz estaba en el top 5.