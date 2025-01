¡Se atrevió! Andrés Guardado viajó a Guadalajara para enfrentar al Atlas

El destino siempre confabuló para que Andrés Guardado no jugara contra el Atlas en el Estadio Jalisco. Tal vez nadie está listo para eso.

El ‘Principito’ dio marcha atrás a la decisión que tomó en noviembre de retirarse con el Club León, pero eso no quiere decir que vaya a jugar en casa del equipo de sus amores en esta Jornada 2 del Clausura 2025 (por más de que haya hecho el viaje); en realidad, no se sabe cuándo podrá estar listo para ver minutos, pues no hizo la pretemporada con el equipo y a los 38 añoses más complicado recuperar la forma física idónea para jugar futbol.

Esta será la tercera vez que León enfrente al Atlas desde que fichó al canterano rojinegro a principios de 2024, pero casualmente, la única vez que Andrés ha estado disponible fue cuando el duelo se celebró en Guanajuato.

Pese a que probablemente no jugará, el jugador hizo el viaje a Guadalajara, por lo que bien podría estar en la banca rival del Estadio Jalisco por primera vez. Si es así, veremos cómo se comporta la afición.

Así el historial entre ‘La Fiera’ y el ‘Zorro’ desde que Andrés regresó a la Liga MX tras 16 años en Europa:

Clausura 2024:

· Atlas 0-1 León

· Estadio Jalisco

· Primero de siete partidos fuera por lesión

Apertura 2024:

· León 0-0 Atlas

· Estadio Nou Camp

· Fue capitán y jugó los 90 minutos

Clausura 2025:

· Atlas vs León

· Estadio Jalisco

· No convocado por falta de ritmo

El histórico jugador (atlista desde niño) no merecería los abucheos de la grada, pero lo cierto es que la gente quedó muy dolida porque el zurdo nunca volvió al club que lo vio nacer como jugador.

La directiva ‘esmeralda’ convenció a Guardado de no adelantar su retiro y cumplir el contrato que tenía pactado, para así comandar el mediocampo del equipo junto a James Rodríguez, estelar fichaje del León para este Clausura 2025 y el Mundial de Clubes.

Si no es ahora, será casi imposible que Guardado vuelva a enfrentar al Atlas; para eso, ambos equipos deberían avanzar a la Liguilla y emparejarse en un duelo de eliminación directa.