Se acabó la era Hernán Cristante en Bravos de Juárez

La paciencia no es una virtud de los directivos del futbol mexicano y menos cuando se trata de torneos cortos en los que los resultados son una variable a corto plazo. Por tal motivo, los Bravos de Ciudad Juárez anunciaron que Hernán Cristante ya no es su director técnico.

El ex arquero argentino se va de Juárez por común acuerdo, tal y como señala el comunicado del equipo en el que se informa que después de la derrota ante Puebla en casa, se tomó la dolorosa pero necesaria decisión.

El equipo fronterizo, que el torneo pasado logró entrar a la reclasificación, suma 13 puntos, pero además su desempeño no había sido el esperado, pues se sufrieron derrotas, que a juicio de la directiva, no tenían por que haber llegado.

A la letra, el comunicado publicado en sus redes sociales oficiales por el club norteño. menciona lo siguiente: "Tras una reunión sostenida entre la comisión directiva del F.C. Juárez y Hernán Cristante, se tomó la decisión, de común acuerdo, de que el Director Técnico deja de ser entrenador de nuestro equipo".

Y agrega: "Queremos agradecer todo lo que Hernán Cristante y sus colaboradores aportaron al F.C. Juárez todo este tiempo, donde se clasificó por primera vez a fase de repechaje en el torneo Apertura 2022".