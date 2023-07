Salió la verdad: Eduardo Aguirre y Matheus Doria no estaban lesionados

El 'Conejo' Pérez admitió que la razón por la que no llegaron a Cruz Azul fue otra

A Cruz Azul se le hizo fácil filtrar que Eduardo Aguirre y Matheus Doria no llegaron al equipo por estar lesionados, pero se sabía que la verdadera razón era otra y el ‘Conejo’ Pérez salió a reconocerla.

Siendo honestos, La Máquina nunca llegó a un acuerdo con estos dos jugadores en lo económico y de hecho los tuvieron perdiendo el tiempo por varios días en un hotel hasta que finalmente los traspasos se cayeron.

La Máquina reportó que Aguirre sufría una hernia discal y que Doria padecía un problema hepático, sin embargo el propio director deportivo del club admitió que las negociaciones colapsaron por otra razón.

“Fue más porque no se llegó a un acuerdo y la verdad es que se fue alargando la negociación, al final se decidió no seguir más y listo, fue la decisión que se tomó”, comentó Pérez para AS.

“Uno lo siente por los chicos, más porque ya estaban acá y no pudo concretarse, a veces ha pasado así y ahora estamos enfocados en que en el equipo se vaya cerrando todo”, agregó el exportero.

Ahora Aguirre está en Atlas, jugó la primera jornada como titular justo ante Cruz Azul y hasta marcó gol, mientras que Doria se quedó en Santos y cuenta las jornadas para ajustar cuentas con el equipo 'cementero'.