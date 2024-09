Rodolfo Pizarro regresa a la Liga MX tras su paso en Grecia

El delantero mexicano Rodolfo Pizarro, regresará a la Liga MX luego de un paso bastante gris por el futbol europeo en la liga de Grecia.

Pizarro se convierte en el nuevo refuerzo de Mazatlán FC para el Apertura 2024 después de un año con AEK Atenas, donde no marcó un solo gol en los 22 partidos que disputó.

El exjugador de las Chivas, quien también pasó por la MLS con el Inter Miami, jugará así con el cuarto equipo de la Liga MX en su carrera luego de haber defendido los colores de Pachuca, Chivas y Monterrey.

