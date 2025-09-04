Regresa el descenso a la Liga MX, pero no será pronto

Redacción FOX Deportes

El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha dado su veredicto final en el que confirma que, el ascenso y descenso, volverán al futbol mexicano.

Sin embargo, este cambio no será implementado para el próximo año, como lo habían deseado, inicialmente 10 clubes del Ascenso MX que habían pugnado, en los últimos meses, por que se respetara su derecho a pelear en el máximo circuito del futbol mexicano.

Con el paso de las semanas, cuatro clubes quedaron fuera del procedimiento, quedando como únicos demandantes: Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, CD Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UdeG.

El TAS (por sus siglas) ha determinado que será hasta el Apertura 2026 y Clausura 2027 cuando el formato antiguo vuelva al futbol mexicano y será bajo las condiciones que la Federación Mexicana de Futbol estipule, entres los cuales podría ser contar con un documento oficial de afiliación, un estadio con capacidad mínima de 30 mil espectadores y otros más.

Asimismo, se ha informado que serán los seis equipos ya citados, los que tendrán que absorber los gastos de la demanda interpuesta ante el TAS y no la Liga MX como habían solicitado en un inicio.