¿Recuerdas cómo quedaron los partidos adelantados de la Jornada 16?

El único partido que se jugará en su semana original es el Necaxa vs Mazatlán

Ahora ya tiene un poco más de sentido que la mayoría de los equipos de la Liga MX decidieran adelantar sus partidos por la Jornada 16, pues estamos en medio de una Fecha FIFA.

De hecho, solo un partido de la penúltima fecha se jugará en su semana original, pues quizá desde el principio ellos sabían que no tendrían ningún jugador convocado a la Selección Mexicana.

¿Cuál es el único partido de la Jornada 16 que se jugará en la semana que debería? El Necaxa vs Mazatlán, mismo que se disputará el viernes 23 de septiembre (19:00 CDMX, 20:00 ET y 17:00 ET) en el Estadio Victoria.

Hacer un solo campeonato en este 2022 nunca fue opción. Los torneos Clausura y Apertura debían jugarse con sus 17 jornadas, su reclasificación y su Liguilla y para que todo pudiera embonar, la Federación Mexicana de Futbol decidió apretar la segunda competencia semestral lo más posible, por eso ni siquiera se respetaron las Fecha FIFA, es decir, sí hubo partidos de Liga para esta fecha.

Pero a los dirigentes se les ocurrió mover ocho de los nueve partidos de la Jornada 16 (la que se hubiera empalmado con el amistoso de la Selección Mexicana ante Perú) en diferentes semanas del calendario, siendo el duelo entre hidrocálidos ymazatlecos el único que se mantuvo para demostrar que sí existía la penúltima fecha en el calendario, por más que todas las miradas estén concentradas en el futbol de selecciones.

Entonces ¿cuándo se jugaron y cómo quedaron los otros partidos de la Jornada 16?

· 2 de agosto: Toluca 1-1 Puebla

· 3 de agosto: Juárez 1-1 San Luis

· 23 de agosto: Chivas 1-0 Rayados; Querétaro 0-1 América

· 24 de agosto: Pumas 1-1 Tigres

· 25 de agosto: Pachuca 3-1 Atlas; Tijuana 0-2 Santos

· 15 de septiembre: Cruz Azul 2-1 León

Apretado, con varios equipos cansados y el bicampeón Atlas reventado, pero la Liga MX se ajustó al calendario y jugará su gran final el 30 de octubre para liberar a sus jugadores 21 días ante de Qatar 2022.