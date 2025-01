Rayados identifica al agresor de su estadio

La Liga MX informó que el aficionado de Rayados de Monterrey que agredió por la espalda a un seguir de los Tuzos del Pachuca mientras era entrevistado por un canal de televisión, ha sido plenamente identificado.

Mediante un comunicado, la liga mexicana reiteró que no hay lugar a la violencia en los estadios del futbol mexicano, por lo que el agresor, de quien no se reveló el nombre por respeto a los protocolos de ley, no podrá volver a ingresar a los estadios de México.

LA LIGA BBVA MX INVESTIGA CON EL CLUB RAYADOS DE MONTERREY LA IDENTIDAD DEL AGRESOR PARA DESLINDAR RESPONSABLES



La @LigaBBVAMX expresa su rechazo ante la agresión ocurrida en el Estadio BBVA al término del partido entre @Rayados y @Tuzos de la Jornada 3 del actual torneo, en el… — Liga BBVA MX Corporativo (@LigaBBVAMXCorp) January 26, 2025

“Con el apoyo del departamento de seguridad del Club Monterrey, la Liga BBVA MX ha identificado al aficionado regio que agredió anoche a un fan Tuzo en los pasillos del estadio de Monterrey (no se revela su nombre por respeto a la ley) y perderá su abono y FAN ID para entrar al estadio”, se lee.

Las imágenes, que fueron difundidas en las redes sociales, muestran al agresor acercándose a toda velocidad para golpear la cara del seguidor de los Tuzos. Las reacciones de los aficionados fue pedir el veto al estadio en el que han existido diferentes conatos de bronca en el pasado reciente.

En el encuentro, los Tuzos de Pachuca se llevaron la victoria por 3-2 ante unos Rayados de Monterrey que siguen buscando encontrar su mejor versión bajo la mano de Martín Demichelis.