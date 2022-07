Ramiro Funes Mori, lejos de la élite en la Liga MX, pero ideal para Cruz Azul

Cruz Azul busca reforzar su línea defensiva y parece que ha encontrado al candidato ideal en el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí. Se trata de Ramiro Funes Mori, quien llegaría en calidad de préstamo por una temporada con opción a compra.

La gran incógnita es si de verdad se trata del fichaje perfecto para ‘La Máquina’. Y es que tras cinco temporadas con el River Plate, el central emigró a la Premier League donde disputó dos campañas antes de sufrir una rotura de menisco en la rodilla izquierda que lo llevó dos veces al quirófano.

Después pasó tres años en Villarreal, pero las lesiones le volvieron a jugar una mala pasada y en el verano de 2021 se marchó al Al-Nassr, donde ha disputado 20 partidos del torneo local.

¿Cómo le hubiera ido en el Apertura 2021 y Clausura 2022 de la Liga MX?

De entrada, el ‘Melli’ estaría lejos de los tres centrales con mejor recuperación de balones: Óscar Murillo (10), Félix Torres (8.8) y Fabricio Formiliano (8.2), pues, por partido, el argentino promedió: 6.2.

Además, en el torneo mexicano ocuparía la cuarta posición de defensas que más esféricos pierden, con 2.2 por encuentro.

Además, sus acciones defensivas exitosas ascienden a 12.6 por duelo, que distan mucho de las 16.8 que realizó Óscar Murillo, el líder de esta categoría.

En el departamento de duelos, Funes Mori deja mucho que desear. En aéreos ocuparía el sitio 34 de 49, con 2.4 por juego. De nuevo, Murilllo se lleva el primer sitio con 6.9. Y en terrestres sería el #46 con 4.5 por partido; Murillo vuelve a ser el gran vencedor con 10.2.

En cuanto a pases, el ‘Melli’ acierta 36 en cada encuentro, 12 menos que Carlos Salcedo, quien dominó en los dos torneos anteriores.

Todos los ganadores del Balón de Oro 2022 de la Liga MX

Y, ¿si lo comparamos con los centrales del Cruz Azul?

Frente a Julio Domínguez habría sido superado en regates (0.4 vs 0.7), pases exitosos (36.4 vs 39.6), pases recibidos (34.2 vs 30.9) y duelos defensivos ganados (5 vs 4.5).

En el resto de las categorías, el argentino supera al ‘Cata’: intercepciones (6.9 vs 4.8), balones recuperados (6.7 vs 6), balones perdidos en su propio campo (0.8 vs 1), acciones defensivas exitosas (12.6 vs 11.2) y pases exitosos al último tercio (4.4 vs 3.1).

Comparando solo los últimos 10 duelos con Luis Abram, la tendencia es muy similar. Funes Mori supera al peruano en regates (0.7 vs 0.4), acciones ofensivas exitosas (0.8 vs 0.4), recuperación de balones (6.2 vs 4.2), intercepciones (7.4 vs 4.9), acciones defensivas exitosas (13 vs 9.5), pases exitosos al último tercio (3 vs 2), duelos aéreos ganados (1.9 vs 1.6) y duelos defensivos ganados (4.4 vs 3.6).

Abram supera al ‘Melli’ en pérdidas de balón (2.2 vs 2.5) y en pases acertados (35.3 vs 35), pero la diferencia es mínima.

Y… ¿entonces?

Quizá Funes Mori no será el mejor central de la liga, pero sí es un fichaje de garantías para Cruz Azul.

El ‘Cata’ tiene 34 años, el argentino, 31. Además su experiencia en el futbol europeo lo pone un paso por delante del mexicano.

En el caso de Abram, tiene 26 años y está en su segundo torneo con ‘La Máquina’. Ha de mostrado solidez en la central, pero los números no mienten, el argentino está mejor posicionado.

*Todas las estadísticas fueron generadas con Comparisonator.