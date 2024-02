¿Qué pasa con José Juan Macías? Otro partido que se pierde con Chivas

Jugó los primeros tres partidos del torneo y nada más. La pesadilla de José Juan Macías no termina.

Desde el Deportivo Guadalajara aseguran que el jugador solo tiene una sobrecarga muscular, pero lo cierto es que el atacante nuevamente está fuera de la convocatoria para el duelo por la Jornada 7 de la Liga MX, tal como sucedió en los anteriores tres partidos del Clausura 2024 y en los dos de la Copa de Campeones de CONCACAF ante el Forge. Con el de esta noche contra Mazatlán, serán seis ausencias.

En el ‘Rebaño’ dicen no estar preocupados por el estado físico del atacante, pues solo es que quieren llevar con calma a un jugador que pasó casi dos años sin jugar por dos lesiones de ligamentos seguidas, sin embargo la afición tiene sus dudas, pues no es normal que un jugador se ausente tanto tiempo de las convocatorias, mucho menos que no aparezca dentro de los entrenamientos junto a sus compañeros.

Se descarta una recaída por parte del delantero de 24 años, pero su estado de salud sigue preocupando, pues tiene años sin estar a plenitud física. Tras recuperarse de las lesiones, Macías solo tiene cuatro partidos (tres este año), donde suma un total de 214 minutos y todavía sin poder anotar gol. Se esperaba mucho de quien fuera una estrella con León a los 20 años, una vez estuviera recuperado, pero quizá aún no estaba del todo listo.

El último gol de Macías sigue haciendo aquel que le marcó en mayo de 2022 al Atlas en la Liguilla.

Chivas soñaba con un ataque liderado por Macías y ‘Chicharito’ Hernández, pero al día de hoy ambos delanteros se encuentran lesionados y lo peor, sin pronósticos claros par volver a las canchas.