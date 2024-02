Que no se le olvide a Cruz Azul que América sigue siendo el campeón

Hay que darle crédito al campeón de la Liga MX, por más de que no esté en su mejor momento.

Es verdad que Cruz Azul es merecido líder del Clausura 2024, pero apenas hace unos meses, el equipo azulcrema estaba arrasando en el futbol mexicano, además, no es por revivir traumas, pero el equipo ‘azulcrema’ tiene cuatro triunfos seguidos ante La Máquina, incluyendo aquel 7-0 en el Apertura 2022.

El técnico André Jardine aseguró que las Águilas afrontarán el clásico joven al tope de sus capacidades.

“Cruz Azul vive un buen momento, pero América es el campeón y tiene sus argumentos, que nadie se olvide de eso. Vamos a enfrentar el Clásico con toda la fuerza y veremos quién es el mejor”, sentenció el entrenador brasileño, luego del empate 2-2 ante Mazatlán y ya de cara al duelo por la Jornada 8. “El sábado quiero ver al Azteca pulsar como pulsó en los momentos importantes del torneo pasado”.

Por los 3 puntos el sábado 🦅#SOMOSAMÉRICA 👑 pic.twitter.com/OtcooEaTYG — Club América (@ClubAmerica) February 22, 2024

Sin que suene a pretexto, Jardine admite que su plantel no está en el mejor momento. En parte por la sobrecarga de partidos y por los problemas de salud de algunos de sus jugadores, pero el equipo estará listo para sacar el orgullo ante La Máquina y así volver a acercarse a los primeros sitios del certamen.

“Las cosas no están al 100 por ciento como queremos que estén, hay varios jugadores que no están como queremos que estén. Sin duda que no estamos al 100 por ciento todos”, admitió.

América le tiene tomada la medida a Cruz Azul (desde hace muchos años), pero por ahora, el equipo cementero se ve superior para el duelo del sábado 24 de febrero. Momento ideal para que La Máquina le dé legitimidad a su liderato o bien, para que América haga otro derroche de grandeza.