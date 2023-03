Qué clásico es más emocionante? Los números nos dan la respuesta

No hay duda de qué clásico en México da mejor espectáculo

El próximo sábado, México estará dividido entre los dos clásicos más esperados de cada temporada, los cuales se jugarán de forma hilada, comenzando con el Tigres vs. Monterrey y cerrando con el choque entre Chivas y América.

El calendario ha querido que ambos cotejos sean el mismo día por el bien de las audiencias y para aminorar, un poco, el debate que existe sobre cuál de las dos rivalidades genera mejor espectáculo dentro de la cancha.

Y los números no mienten, pues en las últimas 10 ediciones, el Clásico Nacional (América vs, Chivas), supera al regional, al de la Sultana del Norte (Tigres vs. Monterrey).

Si bien es cierto que el duelo entre azulcremas y rojiblancos registró dos empates sin goles de forma consecutiva en seis meses, esta rivalidad es la que promedia más goles por cada partido con 2 tantos por cotejo.

El Clásico de Monterrey, que terminó empatado sin goles en su última edición, alcanza el 1.6 goles por duelo cifra que le coloca por debajo del Nacional en este rubro que tiene una implicación directa en la pasión de la afición.

Otro de los datos que aniquila la teoría de que el Tigres vs. Monterrey otorga un mejor espectáculo es que en dos de los últimos cotejos el ganador se impuso por goleada con diferencia de tres goles. Ambos favorecieron al América, uno en el Estadio Azteca en 2019 (4-1) y el otro en el Estadio Akron dos años después (0-3).

Ninguno de los últimos 10 partidos entre Felinos y Rayados se ha definido por diferencia de más de dos goles. El 2-0 y el 1.0 son los marcadores más repetidos de los últimos años en esta rivalidad con 4 y 3 apariciones en la pizarra, respectivamente.

El futbol mexicano estará atento a lo que suceda en ambos partidos donde debutarán dos técnicos en el Clásico Nacional. Por el lado de Tigres ‘Chima’ Ruiz dirigirá el partido más importante de su carrera con la obligación de ganar para alargar su estancia en el banquillo felino.

Por el lado de las Chivas, Veljko Paunovic intentará que las Chivas vuelvan a imponerse al América en casa, algo que no sucede desde hace dos años atrás.