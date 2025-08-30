Pumas y Atlas, dos formas muy diferentes de crisis

Enrique Gómez

Ningún exceso es bueno y para muestra, la situación actual de Pumas y de Atlas. El primero, un equipo muy precavido y el visitante, un conjunto destructivo, el que más goles registra en sus partidos gracias a sus 12 tantos a favor y 16 en contra. En lo que sí se parecen es que ambos están entre los últimos puestos de esta Liga MX.

¿Quién es favorito? Universidad, claramente, pues además de tener una plantilla mucho más valiosa y un punto más que los ‘Zorros’ en la tabla, tiene un tremendo dominio sobre los Rojinegros jugando en casa, pues no pierde contra el equipo tapatío desde el Apertura 2014.

Así llegan ambos equipos a este partido por la Jornada 7 del Apertura 2025: