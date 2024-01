Pumas, "un mundo nuevo" para Guillermo Martínez

Aunque alguna vez estuvo en Chivas, el desafío que está a punto de vivir en Pumas no tiene comparación, pues llega a un equipo ‘grande’ en el mejor momento de su carrera como jugador.

Guillermo Martínez, refuerzo de Universidad para el Clausura 2024, habló de la gran oportunidad que tiene por delante ahora que jugará con el equipo auriazul, luego de un gran torneo en Puebla, donde anotó 10 goles en la fase regular y se convirtió en el mexicano con más tantos en el Apertura 2023.

“Es un reto muy lindo que estuve dispuesto asumir, sé la responsabilidad de defender este escudo por toda la historia que tiene esta camiseta, grandes goleadores, grandes estandartes a nivel nacional y mundial han pasado por aquí. Va a ser un reto muy interesante”, dijo Martínez para el canal de YouTube del club, donde también destacó la calidad del grupo al que llega, para buscar los objetivos más altos.

“Siento que llego a un mundo nuevo. Estoy muy contento, era lo que esperaba. Me agarra en una etapa muy importante de mi vida, no sé si el mejor, porque no me gusta poner límites, sé que puedo seguir mejorando”, agregó el jugador nacido hace 28 años en Celaya, Guanajuato.

“Me encontré un grupo espectacular que sueña en grande para cumplir con el objetivo. El recibimiento ha sido mejor de lo que esperaba. Voy a defender con todo lo que significa Pumas”, insistió.

En el Clausura 2017, Martínez vio 42 minutos con el Guadalajara que sería campeón y ahora que ha vuelto a un equipo ‘grande’ espera aprovechar la oportunidad para volverse un jugador importante en el ataque y un referente en el club, el décimo en su carrera profesional, contando la división de ascenso.