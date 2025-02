Pumas, el único 'archirrival' que actualmente le compite al América

Podrá ser el equipo ‘grande’ que más tiempo lleva sin ser campeón y el que tiene el plantel más corto del grupo, pero Pumas es el único que sabe plantarle cara al América, incluso en estas épocas.

Universidad es el único equipo que puede discutirle un clásico a las Águilas, pues aunque su marca en los últimos 10 duelos directos no es positiva, cuando menos sí es pareja, no como le sucede a Cruz Azul y a Chivas, que vaya que han sido avasallados por el emplumado conquistador en los últimos años.

Para esta Jornada 8 del Clausura 2025, América enfrenta al único de sus archirrivales que realmente se le ha opuesto, pues incluso en los torneos Clausura y Apertura 2024 (donde el conjunto de André Jardine fue bicampeón y tricampeón respectivamente), el club universitario ganó en los enfrentamientos directos. De poco sirve, pero puede decir que, en la cancha, siempre fue mejor que el América.

¿Recuerdas al América que le ganó 6-1 a Pumas y luego fue campeón?

Así el más reciente historial del tricampeón defensor en sus clásicos dentro de la Liga MX:

Vs. Cruz Azul

· 6 victorias y 1 derrota en los últimos 10 partidos de Liga MX

· Victoria 4-3 en el último enfrentamiento

Vs. Chivas

· 6 victorias y 1 derrota en los últimos 10 partidos de Liga MX

· Victoria 1-0 en el último enfrentamiento

Vs. Pumas

· 4 victorias y 3 derrotas en los últimos 10 partidos de Liga MX

· Derrota 1-0 en el último enfrentamiento

Curioso, pues Pumas poco a poco ha sido desplazado de la tabla histórica de futbol mexicano y ya hay siete equipos que lo superan en cuanto a campeonatos. No es para menos si consideramos que este club no se corona desde el Clausura 2011 y que actualmente no está dentro de las cinco plantillas más valiosas del futbol mexicano, como sí aparecen los otros tres acreditados en el grupo de los ‘grandes’.

Pero así como lo ven, solo Pumas ha sido un verdadero archirrival para el ‘Ave’, al menos en la cancha.