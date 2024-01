Por si acaso, América puso cláusulas de disciplina al 'Chicote' Calderón

Si el jugador se porta mal o no rinde, las Águilas pueden rescindirlo en verano

Claro que América está muy consciente del historial de Cristian Calderón y no iba a firmarlo sin respaldarse por si al jugador recae en las indisciplinas, que fueron una constante en Chivas.

Cláusulas de comportamiento y rendimiento, algunas determinadas por la directiva y otras propuestas por el mismo jugador, son los blindajes del conjunto azulcrema en el contrato por tres años que firmaron junto al lateral izquierdo, quien llegó como agente libre tras no renovar con el Guadalajara.

El fichaje del ‘Chicote’ es uno de los más polémicos en los últimos años, pues como si no fuera suficiente pasar directamente del ‘Rebaño’ al máximo rival deportivo, además hay que decir que el equipo le ‘robó’ el fichaje al Necaxa, que ya tenía apalabrado a este jugador, quien en octubre fue separado un tiempo de Chivas debido a la fuerte indisciplina (muy rumoreada pero no confirmada) que tuvo en Toluca.

En la cancha, la contratación podría funcionar, pues se trata de un jugador que incluso el mismo Guadalajara intentó renovar y cuya llegada causaba ilusión al Necaxa, sin embargo, si no funciona, América podría rescindir su contrato en seis meses, pues además de los compromisos de disciplina, en el contrato también se estipularon cláusulas de rendimiento. O sea, el club azulcrema está respaldado y si el fichaje no funciona, no habrá penitencia.

Calderón competirá por un lugar en la lateral izquierda con el recién renovado Luis Fuentes, pero ¿quién será titular en el debut del campeón el sábado 13 de enero en Tijuana?