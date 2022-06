¿Por qué no llegará Luuk de Jong al Toluca?, Ignacio Ambriz lo explicó

El director técnico de los Diablos aceptó que hubo acercamientos, pero no contrato

Los Diablos Rojos del Toluca han dado de qué hablar en las últimas semanas en torno a los refuerzos que ya tienen contratados, pero sobre todo con respecto a los rumores de figuras internacionales que podrían llegar a la capital mexiquense.

Se habló de Edinson Cavani y recientemente con más fuerza del neerlandés Luuk De Jong, sin embargo, ninguno de los dos se vestirá de rojo y esto fue aclarado por el director técnico escarlata Ignacio Ambriz.

"Hemos hablado con varios jugadores, algunos nos han contestado la verdad de por qué no pueden venir ahora, sí se han tocado puertas, pero es una mentira, honestamente, no hay contratos firmados, no ha habido arreglos con ninguno, simplemente fueron acercamientos".

Ambriz dejó claro que todo lo sucedido con ambos jugadores fueron acercamientos, como los pueden tener con cualquier otro futbolista en el mundo y aseguró que hacer una propuesta no significa que la otra parte vaya a aceptar o que haya algo cerrado.

"Eran de las posibilidades que teníamos, siempre traer un jugador de Europa y de esa talla que se mencionaron beneficiaría al futbol mexicano, pero no hay nada concreto con ninguno de ellos, sí buscamos opciones, sí tocamos las puertas de ellos pero no hay contrato con ninguno de ellos"

Y añadió: "Lo tengo que decir abiertamente, varios de ellos nos han dicho que por el momento a México no vendrían".

Finalmente, habló sobre la manera en la que su equipo se ha reforzado y el compromiso que tiene de regresar al Toluca a los primeros sitios, como lo merece el tercer equipo con mayor cantidad de títulos de liga en el futbol mexicano.

"La vara está alta, vamos formando poco a poco un gran equipo con jugadores que conozco, algunos que he dirigido, que conocen la idea, que saben como soy como persona, como entrenador", mencionó.