¿Podrá Pumas resistir la gran oferta de Arabia Saudita por Juan Dinenno?

¡Agenda de agosto para nuestros Pumas! 💪🐾🤩



vs. Barcelona🗓7 ago.⏰ 1 pm. 🏟Camp Nou.

vs. América🗓13 ago.⏰ 7 pm. 🏟EOU.

vs. ADSL 🗓18 ago.⏰ 9 pm. 🏟Alfonso Lastras.

vs. Santos 🗓21 ago.⏰ 12 pm.🏟EOU.

vs. Tigres🗓24 ago.⏰ 9 pm.🏟EOU.

vs. Chivas🗓27 ago.⏰ 9 pm.🏟Akron. pic.twitter.com/qj2IEy0Six