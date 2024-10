Pobre del que le toque enfrentar al América en la Liguilla...

Es cierto de que las Águilas pasan por su peor momento en muchos años, pero el técnico André Jardine confía en que, una vez que el torneo llegue a su fase final, el club azulcrema recuperará la memoria y podrá alcanzar un nivel similar al que tuvo en los pasados dos torneos, donde fue campeón.

"Imposible no aceptar que estamos tristes por el tema de las lesiones, pero tenemos la sensación de que vamos a estar fuertes en la fase final. No me gustaría estar del otro lado y enfrentar al América en la fase final en la que este equipo se vuelve muy peligroso", afirmó el técnico en conferencia.

Jardine admtió el mal paso de su equipo en este Apertura 2024 (10° con 18 puntos), pero también ha sido a consecuencia de una gran cantidad de lesiones que han sufrido, por ejemplo, la más reciente de ellas fue la de Víctor Dávila, refuerzo de lujo que se rompió el peroné la fecha pasada.

"Las adversidades nos hacen más fuertes. Hoy la lesión de Víctor se suma a cosas que no nos deberían pasar tanto, pero debemos encontrar fuerzas en los que están. Víctor quedó fuera del torneo, pero hemos demostrado que sabemos gestionar la presión y eso nos hace más fuertes", aseguró,.

La baja del chileno se integra un hospital en el que ya han estado jugadores como Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres y Rodrigo Aguirre, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo o Cristian Borja, solo en lo que va de la temporada.

Pese a la crisis de resultados tras un par de torneos donde el conjunto azulcrema fue líder, Jardine recordó que "hoy no es diferente, porque en este torneo podemos entrar en el puesto 10 y salir campeón; en la fase final la diferencia de puntos no existe".

Para la Jornada 14 del Apertura 2024, el América recibirá el próximo domingo al Monterrey, los dos clubes más valiosos de México según Transfermarkt.