Pletórico cierre; San Luis hace añicos a Santos Laguna

Héctor Cantú

La fecha 9 del torneo Apertura 2025 ha terminado con una goleada contundente de Atlético San Luis que derrotó 4-1 a Santos Laguna.

La fiesta del cuadro visitante se la llevó Joao Pedro, quien se despachó con un doblete que terminó por poner cifras definitivas a un partido donde santos fue superado, en la totalidad del encuentro.

Sanabria fue el encargado de inaugurar el tanteador al minuto 37 con una ejecución majestuosa de tiro libre que se anidó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Acevedo.

Para la segunda mitad, Santos no tuvo oportunidad alguna de poder ajustar las piezas necesarias para competir de mejor manera. A los cinco minutos, Benjamín Galdames puso el 2-0 luego de un error grosero del propio Acevedo en su intento de cortar un tiro centro proveniente del costado derecho.

El golpe resultó demoledor en lo anímico para Santos que 10 minutos después encontró el tercer tanto, ahora en los pies de Joao Pedero, quien primero marcó de pierna derecha y después de cabeza para poner la losa en la espalda de los potosinos.

Los de casa lograron descontar con el tanto de Kevin Balanta, pero el gol no alcanzó para un regreso que les permitiera sumar unidades.

Santos tendrá que hacer frente a la fecha doble con esta derrota antes de medirse a Xolos y Monterrey en los próximos días.

Por su parte, Atlético San Luis jugará ante América y Pachuca con el deseo firme de seguir sumando unidades y mejorar su posición en la tabla.