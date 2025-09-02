Piero Quispe deja Pumas para jugar 'al otro lado del mundo'

Redacción FOX Deportes

Honestamente, se habló más de su salida de Perú que de su paso Pumas…

La historia de Piero Quispe en Universidad llegó a su fin luego de un año y medio en la Liga MX.

El traspaso del mediocampista de cara al Clausura 2024 se hizo viral por un video donde se ve despidiéndose de su perro de manera muy emotiva para emprender una nueva aventura en su carrera en el futbol mexicano, pero lo cierto es que nunca gozó de plena confianza en el equipo universitario, institución donde disputó un total de 71 encuentros (en Liga MX y torneos internacionales) y donde registró cinco goles.

A sus 24 años, Quispe jugará en el Sydney FC de Australia, club que anunció su fichaje con un video de 27 segundos en el que se muestran imágenes de Perú y algunos movimientos finos por parte del futbolista.

Gracias Piero por defender nuestra camiseta con entrega, pasión y mucho corazón.



Te deseamos mucho éxito en tu nuevo proyecto.✨#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/GrrXP8AVxo — PUMAS (@PumasMX) September 2, 2025

El talentoso jugador se convertirá en el primer peruano en militar en la liga de Australia, donde espera recuperar el nivel que lo llevó a ser considerado como el mejor jugador de la liga peruana en 2023.

“Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, como lo hice en Perú. Daré todo por el escudo, aportaré creatividad y pasión al equipo y enorgulleceré a nuestra afición. Estoy deseando llegar y comenzar este nuevo capítulo de mi carrera en Australia”, comentó Piero en palabras presentados por la página de internet de su nuevo club.

Quispe jugó las cinco primeras jornadas de este Apertura 2025 de la Liga MX y fue titular en dos ocasiones, sin embargo, Pumas decidió cederlo a préstamo por un año y librarse de su salario.