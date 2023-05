¿Pedrada a Vucetich? "Necesitamos ser otro Monterrey, vamos a platicar"

Más que un “mensaje” para la afición, las palabras del presidente de Rayados parecían directamente para Víctor Manuel Vucetich y a su estrategia extremadamente conservadora en las semifinales.

Debe ser insoportable para la afición que su club haya hecho 40 puntos en el torneo regular y que aún así se fuera eliminado en las semifinales del torneo por el archirrival, que entró a la Liguilla por la vía del repechaje y que en realidad nunca pareció inquietado por el equipo líder de la fase regular.

Tras una eliminación extraordinariamente dolorosa a manos de Tigres y el discurso del entrenador, quien admitió que a su equipo le faltó atrevimiento, el presidente el equipo dio la cara ante los medios de comunicación.

“Quiero mandarle un mensaje a nuestra afición: no estamos contentos, por supuesto y no solamente por no avanzar y perder el partido, sino por cómo sucedió y que sepan que todos los que estamos involucrados vamos a platicar. Necesitamos y queremos ser otro Monterrey y corresponder a la energía que se vertía de la tribuna al terreno de juego”, comentó José Antonio Noriega en conferencia.

“Hoy fracasamos en la intención de hacer crecer al club. Vamos a trabajar. Más allá de la gran temporada que tuvimos, no es una sorpresa que así se compite en México: con una Liguilla y no solo con un torneo general”, agregó el ‘Tato’, quien también felicitó a Tigres por su pase a la final del torneo.

Rayados dominó de punta a punta la etapa regular del Clausura 2023, pero en la Liguilla le faltó carácter y ambición, al menos esa es la sensación que dejó, por lo que, más allá del incontestable liderato, Vucetich no tiene su puesto asegurado. La manera tan fría de perder la semifinal molestó a muchos.

¿Podrá Noriega tener su “otro Monterrey” con el mismo técnico en el banquillo? No parece muy lógico.