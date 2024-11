Paulinho nunca pensó ser campeón de goleo

El portugués Paulinho, delantero del Toluca, afirmó este lunes que nunca estuvo entre sus objetivos terminar como el máximo goleador del torneo Apertura 2024 del futbol mexicano.

“Cuando llegué no me fijé la meta de ser campeón de goleo. El primer día que hablé con la directiva el objetivo que nos pusimos fue el de es ser campeón de liga, no de los goleadores, aunque obvio que quiero marcar siempre”, explicó en declaraciones difundidas por la oficina de prensa de su equipo.

Paulinho festejó su cumpleaños con el título de goleo

Paulinho terminó la fase regular del Apertura con 13 goles, cuatro más que Ángel Sepúlveda, del Cruz Azul, su más cercano perseguidor.

“No voy a festejar sino salgo campeón del Apertura con Toluca porque no significará nada”, añadió el antiguo artillero del Sporting de Lisboa.

Con 32 años, Paulinho se convirtió en el primer portugués en ser el máximo romperredes de México y lo hizo en su primer torneo en el país latinoamericano, al que llegó en julio procedente del Sporting.

Después de una campaña llena de goles, entrega y magia, nuestro delantero se lleva el título de 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐎.



¡Felicidades PauliGOAT🐐!

“No esperaba cosas tan buenas en mi primer torneo en México, en donde se practica buen futbol, los equipos intentan jugar siempre y nuestro estadio está siempre lleno”.

El Toluca terminó en el segundo lugar del Apertura con 35 puntos y con 38 dianas anotadas, el segundo mejor ataque del campeonato, algo que Paulinho describe como una consecuencia del estilo ofensivo que practica su compatriota Renato Paiva, entrenador del Toluca.

“Renato fue uno de los que me convenció para venir acá, me habló bien de Toluca y México y de su idea de juego ofensiva, que para la gente que jugamos arriba nos hace la vida más fácil”, sentenció.