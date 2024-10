Para Robert Dante Siboldi sería un honor llegar a Chivas

La salida de Fernando Gago de Chivas provocó que los rumores sobre su relevo crecieran de manera exponencial y uno de los directores técnicos que actualmente no tiene equipo y que podría ser una gran posibilidad es Robert Dante Siboldi, quien salió de Tigres por motivos extradeportivos.

Entrevistado por la cadena ESPN, Siboldi reveló que dirigir a Chivas sería algo muy importante para él, dada la relevancia del conjunto tapatío en el futbol mexicano.

A Boca Juniors no le importa nada y quiere a Fernando Gago ¿El argentino sería capaz de dejar botado a Chivas a medio torneo?

"Para mí sería un gran honor poder estar al frente de un proyecto como el de Chivas, sabiendo de todo lo que es su historia, todo lo que representa para el futbol mexicano, para la gente de México. Para mí sería un honor, sin lugar a dudas".

Aunque no quiso ahondar en la salida de Fernando Gago, el técnico charrúa aseguró que lo más importante siempre será la ética y cumplir con los acuerdos: "Primero hay un contrato y después hay una cosa que se llama ética, así como el respeto a las instituciones, así sea Chivas o la institución que sea. Los acuerdos son para cumplirlos y la palabra más que nada es para respetarse".

En Chivas hay desencanto con Fernando Gago y su poca claridad ¿Es cierto que la directiva ya prefiere que Boca Juniors se lo 'robe'?

Sin embargo, dejó en claro que la directiva tapatía aún no se ha puesto en contacto con él. "Estoy tranquilo. Conmigo no se ha comunicado nadie. Me sorprende. No presto mucha atención a los medios. Estoy muy tranquilo en casa con la familia. No sabía que estoy tan solicitado".