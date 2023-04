Para América es normal que Cruz Azul les tenga miedo

Aunque América no sea un monstruo, como bien lo dijo el ‘Tuca’ Ferretti, vaya que le ha provocado pesadillas a Cruz Azul a lo largo de los últimos años y para muestra, el 7-0 del torneo pasado.

Aquel resultado es imposible de olvidar, sobre todo en las vísperas de un nuevo clásico joven donde el equipo azulcrema llega mejor que La Máquina, que apenas empieza a afianzarse con su nuevo técnico.

Fue así que Richard Sánchez respondió al ‘Tuca’ Ferretti, quien aseguró que no hay razones para temerle al club azulcrema con todo y que solo han pasado ocho meses de aquella histórica paliza.

'Tuca' Ferretti y Cruz Azul, sin miedo alguno al América El técnico cementero analiza el próximo partido ante los azulcremas

“Puede ser que sí, que nos tengan miedo, pero no me gusta hablar fuera, me gusta demostrar dentro de la cancha”, comentó el mediocampista paraguayo en zona mixta dentro del club de Coapa.

El juego se llevará a cabo en el Estadio Azteca (21:00 CT), casa de las Águilas, pero donde este partido La Máquina funge como local, aunque quizá ese detalle técnico no se note mucho en las gradas la noche del sábado.

“Sabemos que somos locales a donde vayamos por el tema de la hinchada que siempre están ahí apoyando, hay más gente de nosotros y a donde vamos somos locales”, sentenció el jugador de 27 años.