Paciencia... Erick Gutiérrez y Alexis Vega no jugarán pronto en Chivas

El plantel de Chivas promete como nunca, pero todavía restan algunas semanas para que esté completo.

Erick Gutiérrez, refuerzo de lujo de la Liga MX para este torneo, no podrá jugar el fin de semana, mientras que Alexis Vega todavía demorará varias semanas, por lo que la versión definitiva del ‘Rebaño’ tendrá que esperar. Además, también faltan los elementos que están con el Tri en Copa Oro.

El técnico del Guadalajara, Veljko Paunovic, detalló por qué su equipo jugará ‘incompleto’ ante San Luis.

“Sobre ‘Guti’ hay dos asuntos que considerar: primero es el tema del transfer que aún no ha llegado para este partido, no va a estar principalmente por eso, esperemos que este para el próximo partido del jueves. Segundo asunto, su estado físico. No está en su mejor forma física, pero estamos trabajando con él a diario para que esté cuanto antes, no queremos perderlo por una lesión”, evaluó el técnico serbio.

En cuanto a Vega, lo mejor es que la afición se vaya olvidando de verlo pronto en el campo, de hecho, lo más seguro es que no se presente en la Liga MX hasta después de la Leagues Cup en Estados Unidos.

“Está evolucionando muy bien, trabajando aparte con el departamento de recuperación, está en su última fase de recuperación, puede tarar quizás dos semanas o un poco más. Creo que también ha aprendido que tiene que estar muy pendiente de su estado físico de manera permanentemente, esa es la clave para que no haya una recaída”, comentó el estratega de cara a la Jornada 2 del Apertura 2023.

Una vez que Chivas esté pleno, será uno de los equipos mejor armados de toda la Liga MX y si consigue mantener la línea hasta que eso sucede, podríamos hablar de un club fijo entre los primeros puestos.