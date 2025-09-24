¡Otra vez Kevin Mier! Un gol más de media cancha a su canasta

Héctor Cantú

El estilo de juego de Kevin Mier sigue causándole problemas a la Máquina y le deja absolutamente desprotegido cuando se trata de balones pateados a su arco de larga distancia.

Cruz Azul recibió una dolorosa voltereta a manos de los Gallos Blancos de Querétaro gracias a un gol de media cancha que lleva un alto grado de responsabilidad del portero de La Máquina Cementera.

🔥 ¡DOBLETE de Homenchenko! Golazo de Gallos para darle la ventaja frente a Cruz Azul 🐓⚽ #LigaMX pic.twitter.com/PgCNgWQ5Qr — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

La Máquina perdió una pelota al ataque que aprovechó Querétaro. El balón llegó a los pies de Santaigo Homenchenko y al notar que el meta colombiano estaba alejado de su arco, decidió pateador con dirección al mismo.

El final de la historia es el mismo de otras similares. Kevin Mier, ‘clareado’, reclamando a sus compañeros la pérdida de la pelota y un gesto uniforme del resto de la plantilla de desaprobación y molestia por el error.