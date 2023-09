¿Orgullosos? La presión de la afición provocó la salida del 'Cata' Domínguez

Estarán muy orgullosos los aficionados de Cruz Azul que pedían la salida del ‘Cata’ Domínguez, pues fue gracias a ellos que el defensa dejó a La Máquina luego de 17 años defendiendo la camiseta ‘celeste’.

Julio César, quien fichó con el Atlético de San Luis para este Apertura 2023, reveló cómo fue su salida del equipo capitalino, con todo y que ya había aceptado una reducción de sueldo con tal de renovar.

“Me sorprendieron los abucheos porque fueron de la noche a la mañana (abucheos), no había pasado antes; traté de ser fuerte mentalmente y terminé jugando a pesar de los abucheos y por algo lo hacía, entonces me enfocaba en eso”, comentó el ‘Cata’, quien jugó casi todos los partidos como titular en su último torneo con el equipo ‘cementero’, así como en la mayoría de sus temporadas como profesional.

Creímos que nunca iba a pasar, pero Cruz Azul ya despidió al 'Cata' Domínguez La Máquina dedicó un video de despedida al jugador con más partidos en su historia

En entrevista con el periodista Antonio de Valdés, el jugador también contó la extraña forma en la que le comunicaron que ya no seguía en planes del equipo: en el estacionamiento luego de entrenar.

“Yo tenía que agarrar el vuelo para ir a mi compromiso; salgo y me dice el de seguridad que no me fuera que quería hablar conmigo el ‘Conejo’ Pérez; entonces me alcanza en el estacionamiento y me da la noticia de que no entraba en planes y que me agradecía por todo este tiempo”, comentó.

Ahora sin el ‘Catita’, Cruz Azul es penúltimo de la tabla, mientras San Luis es líder del Apertura 2023.