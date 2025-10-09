Omar 'N' fue vinculado a proceso y seguirá en prisión

Redacción FOX Deportes

El panorama se complica cada vez más para el ex futbolista Omar 'N', quien después de una larga audiencia de más de 8 horas, fue vinculado a proceso por el Juez 19o. de Control de Jalisco, por el supuesto delito de abuso sexual infantil agravado.

Fue el abogado de la víctima, Juan Soltero, quien dio a conocer lo que sucedió en la audiencia de este viernes: "Se dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, por los delitos por los cuales se le formuló la imputación, abuso sexual infantil agravado, previsto por el artículo 142L, fracción primero y fracción segunda, así como el 142ñ, con las agravantes que habíamos comentado".

El juez además dio a conocer que fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, esto con el objetivo de que arranque el juicio y se tenga la sentencia definitiva,.

Por su parte, el abogado de Omar 'N', destacó que algo que sse ha complicado es que el ex futbolista es una personalidad pública: "Si quiero decir algo, que el hecho de que Omar sea una figura nos jugó en contra, muchas veces he estado aquí en audiencias con 21 jueces y el mismo día que te vinculan te conceden la suspensión, el mismo día, cuando es por tocamientos"

Omar continuará detenido en el Reclusorio Metropolitano de Guadalajara hasta que concluyan las diligencias corrrespondientes.