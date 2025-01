Omar Campos, listo para pelear la titularidad con Carlos Rotondi

El defensor Omar Campos, refuerzo de Cruz Azul para el torneo de Clausura 2025, elogió la regularidad que ha adquirido el equipo bajo el mando del entrenador argentino Martín Anselmi y confió en que su nuevo desafío lo ponga más cerca de la selección y el futbol europeo.

"Siempre ha sido mi objetivo ir al futbol de Europa. Ahora se dio esta oferta, creo que es una buena decisión para proyectarme y cumplir ese sueño de jugar allá y mostrarme para ser tomado en cuenta en selección", dijo el lateral de 22 años.

Campos es un lateral que surgió en Santos Laguna, equipo en el que jugó entre 2020 y 2024, año en el que partió a Estados Unidos para fichar por Los Angeles FC, donde jugó 27 partidos.

Dijo que regresó a México atraído por la regularidad de Cruz Azul bajo la dirección del argentino Martín Anselmi.

"He seguido el esquema que tenía Anselmi y eso me motivó. No dudé desde que tuve la oferta para venir. Este equipo ha estado listo para el campeonato y este torneo no será la excepción y voy a colaborar para lograrlo", aseguró.

"Llego a una gran institución. Es un gran reto porque de pequeño le tuve mucho cariño a Cruz Azul y ahora que al fin portaré la playera es un sueño realizado, aunque sé que habrá mucha competencia", puntualizó.

Afirmó que está listo para disputar el puesto con el argentino Carlos Rotondi.

"Hay mucha competencia, lo sé. Rotondi y yo vamos a pelear por la titularidad y va a estar el que mejor se muestre. La competencia será con él y los que estén en la lateral", concluyó.

Cruz Azul debutará en el torneo de Clausura este sábado contra el Atlas.