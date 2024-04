"Nunca había visto un equipo como ese"; el América deslumbró al New England

Lo del América fue deslumbrante y después del marcador global de 9-2, el técnico del New England Revolution dejó unas palabras que seguramente hincharán todavía más el orgullo del americanismo.

Caleb Porter se rindió ante el impresionante rendimiento del equipo azulcrema, aunque también lamentó el pobre nivel de su equipo en el primer tiempo, donde recibió tres goles y se fue en blanco.

“Nunca había visto un equipo como ese. He enfrentado a otros clubes de la Liga MX en este torneo en Portland, en Columbus y este es el mejor equipo al que he enfrentado”, comentó el estratega del New England Revolution, luego de la derrota de su equipo por 5-2 en el Estadio Azteca.

¡9-2! Salvaje exhibición del América ante New England Las Águilas están en semis de CONCACAF tras doble goleada ante el Revolution

“En el primer tiempo no estuvimos bien. Rotamos a todos los jugadores del último juego, pero esperaba más. Lo mínimo que esperaba era más pelea y fue muy decepcionante el primer tiempo, porque ni siquiera complicamos a América”, denunció el entrenador tras la serie de cuartos de final.

Con pasmosa facilidad avanzó el América a las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF, pero más allá de que sea “el mejor equipo”, lo cierto es que el equipo de Massachusetts está en un nivel bajísimo y eso también se ve en la MLS, donde va de último.

El caso es que la actualidad del América tiene deslumbrados a muchos, pero ¿le alcanzará para conquistar el bicampeonato en el futbol mexicano y el su octavo título de CONCACAF?