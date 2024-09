"Nos hemos equivocado", dueño de Chivas admite errores en fichajes

¿Fichar y equivocarse es mejor que no contratar? Cualquier equipo, del tamaño que sea, está expuesto a fallar con la compra de futbolistas y en Chivas vaya que se han arrepentido en varias ocasiones.

Por ejemplo, ‘Chicharito’ Hernández parecía una gran apuesta aunque llevara años a la baja y arribara al club en medio de una lesión, sin embargo, el refuerzo ‘bomba’ no se ha desquitado en la cancha y en realidad, ha pasado más tiempo en la enfermería que en el campo. Javier tiene muchas más lesiones que goles desde que regresó al Guadalajara, pero no es de él de quien habla Amaury Vergara, ¿verdad?

“Nos hemos equivocado, yo me he equivocado y lo digo, hemos traído jugadores y me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o no dieron lo que tenían que dar”, comentó el presidente del club en una entrevista en el pódcast Guardianes de la Tradición.

El dueño del Guadalajara negó que no quiera invertir en nuevos jugadores (para muestra las últimas repatriaciones de Erick Gutiérrez y el propio Javier Hernández), sin embargo, después de tantas fallas en contrataciones, el directivo aprendió a ser más selectivo, además, para eso puso gente de futbol a cargo.

“Entonces, tenemos que ser muy inteligentes, porque la gente dice 'ah, no quieres gastar dinero, te vale madre'. Al contrario, me importa tanto que cuidaré con las personas que están a cargo, el director deportivo... porque también dicen 'es que Amaury se mete'. Yo dejo que el director deportivo haga su trabajo”, agregó el hijo de Jorge Vergara, quien asumió la presidencia de la institución en 2020.

El equipo rojiblanco marcha en sexto lugar de la tabla con 14 puntos y su siguiente rival es el Monterrey, uno de los pocos equipos mexicanos que aparecen dentro de las 15 plantillas más valiosas del continente.