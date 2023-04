No se equivoquen, el 'Turco' Mohamed no se identifica con el América

Que haya sido campeón con América y que esté en la historia del club no quiere decir que el ‘Turco’ Mohamed sea referente o alguien identificado con la cultura azulcrema, mucho menos ahora.

El técnico de Pumas se deslindó de las leyendas de Coapa de cara al clásico capitalino, donde volverá al Estadio Azteca como técnico del equipo archirrival, el cual busca su tercera victoria consecutiva.

“Identidad con América la tienen el Ruso Brailovksy o Carlos Reinoso, yo estuve un año con ellos y con Pumas llevo solo dos partidos”, comentó Mohamed en entrevista con FOX Sports México.

“A mí me recuerdan en Monterrey o Toros Neza, es con los que me identifican. En América me recuerdan porque salimos campeones, sé que estoy en la historia del América, pero nadie me identifica con ellos. Fue un paso histórico, muy bueno, pero es muy difícil que vuelva a dirigirlos”, agregó.

Aunque no salió de la mejor manera del club azulcrema pese a que lo hizo con el título de campeón, Mohamed aseguró que jamás hablaría mal de esa institución que le dio trabajo.

Sería poético que Mohamed se presentara en el Estadio Azteca y con un equipo que parecía hundido hace unas semanas derrotara en el mejor momento. Es factible, pues se dice que en un clásico todo puede pasar.