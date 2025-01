No podrán castigar al América por la falta de André Jardine

Convenientemente, el técnico André Jardine no está registrado con el América, así que el club no será sancionado por la Liga MX cuando se ausente esta noche de sus responsabilidades con el club para el duelo por la Jornada 1 ante Querétaro.

Es inevitable pensar que el club azulcrema encontró la manera de darle descanso extra a su entrenador después de conquistar el (tri)campeonato en el Clausura 2025, tal como lo hará su plantilla estelar en las primeras dos jornadas, pero no habrá sanción para la institución pese a no llevar a su director técnico como marca el reglamento, pues, por temas de contrato, Jardine no está registrado.

La excusa es que América está armando el nuevo contrato del estratega y como no ha quedado aprobado, no se puede registrar, por lo que será Diego Cervantes el encargado para este duelo ante Querétaro, donde las Águilas jugarán con un equipo sub-23.

Así lo explicó la Liga MX a través de un comunicado:

El Artículo 30 indica que, para los partidos del Torneo Apertura 2024 y Clausura 2025, es obligatoria la participación en la banca del director técnico registrado ante la competencia.

En ese sentido, para el inicio del torneo Clausura 2025, el club América registró a Diego Cervantes como su director técnico y será él quien se presentará en la banca del Club esta noche en su duelo ante Querétaro correspondiente a la Jornada 1, lo anterior salvo por causa de fuerza mayor.

O sea, si América tuviera registrado a Jardine registrado sí estaría obligado a estar en el banquillo ante Querétaro, pero como casualmente están revisando temas contractuales, el entrenador puede darse unos días extra de descanso, al igual que los jugadores titulares que ganaron el tricampeonato. Ya cuando quieran dar de alta el contrato, podrán registrarlo y entonces dirigirá.

En resumen: las Águilas están protegidas. No habrá sanción ni derrotas sobre la mesa.