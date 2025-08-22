No llegó la remontada, pero Chivas sacó el orgullo

Redacción FOX Deportes

Chivas casi lo logra. Cuando parecía que una nueva derrota llegaba para el Rebaño, el equipo de Diego Milito sacó la casta fue hacia el frente y consiguió un valioso empate 3-3, que pudo incluso ser una victoria, pero al final, con todo y los 10 minutos de agregado, le hizo falta tiempo.

El doblete de Gilberto Mora y el tanto anotado por Frank Thierry Boya, parecía haber decidido el marcador. Y es que el gol tempranero, apenas a los 5 minutos dejó ver el mejor nivel que mostró Tijuana al arranque y hasta la mitad de la segunda mitad cuando Chivas comenzó a reaccionar. y vinieron los goles de Armando González, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado.

Sin duda hay que mejorar, pero este grupo tiene fortaleza y carácter. — CHIVAS

Los rojiblancos mostraron carácter, reaccionando con goles de su propia factura que mantenían viva la esperanza del triunfo.

Sin embargo, errores defensivos y desconcentraciones pusieron en riesgo su resultado en varias ocasiones. El empate reflejó tanto la fortaleza ofensiva de Tijuana como las dificultades del Rebaño en la retaguardia.

Marcador final en el Caliente — Xolos 🐕

El cierre del partido fue frenético, con ambos equipos buscando la victoria hasta el último segundo. Las atajadas del portero y las intervenciones defensivas evitaron que alguno se llevara los tres puntos.

El 3-3 final deja sensaciones encontradas: emoción por el espectáculo y preocupación por las carencias mostradas por Chivas. Sin duda, un empate que quedará en la memoria de los aficionados por la intensidad y el talento desplegado.