"No les alcanzó", Héctor Herrera ventila por qué no llegó a Chivas

Broma o no, Héctor Herrera dijo públicamente que a Chivas no le alcanzó el dinero para contratarlo. Ya sea por falta de liquidez o porque al club le pareció excesivo lo que pedía el jugador, el excapitán del Porto no llegó al Guadalajara, pero claro que existió algún contacto con el conjunto rojiblanco.

El mediocampista que llegó al Toluca para este Clausura 2025, luego de tres temporadas en la MLS con el Houston Dynamo, reveló que cuando estaba en Estados Unidos tuvo la opción de fichar por el equipo rojiblanco, sin embargo, los temas económicos fueron incompatibles y por eso no avanzó la negociación.

“No les alcanzó hermano, ¿qué te digo?”, dijo ‘HH’ para el podcast Offside Chat, donde también participa el exfutbolista Miguel Ponce. La plática fue informal, pero el jugador reveló que hubo acercamientos. "Sí estuve hablando con ellos en Houston. Pero nunca llegamos a un acuerdo ni tomó seriedad el asunto”.

Por sus ocho años jugando en Europa con el Porto y el Atlético de Madrid, Herrera fue uno de los mejores jugadores mexicanos de la década pasada y bien pudo ser otro fichaje nostálgico para el Guadalajara, pero en lugar de eso, ‘HH’ firmó con Toluca y ya suma 44 minutos en tres partidos.