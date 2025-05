¿Nicolás Larcamón a Cruz Azul? Pero si solo lleva 6 meses en Necaxa

Redacción FOX Deportes

Si algo parece claro es que Cruz Azul le quitará su técnico a algún club de la Liga MX. A estas alturas, parece que el afectado será el Necaxa, justo cuando dio su mejor torneo en muchos años.

Nicolás Larcamón podría ser el nuevo entrenador de La Máquina para el Apertura 2025. Pero eso no se sabrá hasta después de la final de la Copa de Campeones de CONCACAF el 1 de junio ante Vancouver Whitecaps.

De acuerdo con diversos medios, Larcamón ha tomado fuerza como el favorito para asumir el cargo que ha ocupado de manera interina Vicente Sánchez tras el abandono de Martín Anselmi, quien emigró al Porto después de apenas dos partidos dirigidos en el Clausura 2025. El uruguayo ha hecho un gran trabajo al frente de La Máquina, pero, por alguna razón, la directiva nunca lo consideró para quedarse.

¿Dejará Larcamón al Necaxa luego de apenas un torneo corto en el cargo? Bueno, los sondeos han comenzado y el equipo ‘celeste’ está evaluando las condiciones del entrenador. Claro que el club deberá pagar la cláusula de rescisión al Necaxa, pero es mucho menor a la que tiene Guillermo Almada con Pachuca, otro de los candidatos que ha sonado para tomar el timón del equipo ‘cementero’.

¿No está libre Almada? No. Por motivos personales y disconformidades con la directiva, el uruguayo ya no quiso dirigir al equipo para el Mundial de Clubes y el Pachuca aceptó su decisión en la práctica, pero no en lo contractual. Es decir, el equipo le seguirá pagando a Almada aunque no dirija, sin embargo, si otro club quiere sus servicios, deberá abonar los 4 millones de la cláusula de recisión al club hidalguense.

Cruz Azul desea anunciar a su técnico cuanto antes para empezar a preparar el Apertura 2025.