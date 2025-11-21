¿Nadie ve a Juárez como favorito sobre Pachuca en el Play-in?

Enrique Gómez

Aunque Juárez terminó mejor en la tabla de posiciones, será local en el duelo por el último boleto a los cuartos de final y hasta ahora el octavo lugar de la tabla jamás se ha quedado sin avanzar de la ronda del Play-in, pocos consideran que el equipo fronterizo sea favorito sobre el Pachuca.

Y es que a pesar de que el equipo hidalguense vivirá apenas su segundo partido bajo las órdenes del técnico Esteban Solari, no hay que olvidar que este mismo grupo de jugadores llevaron al conjunto hidalguense al liderato de la tabla a principios de torneo, además, es un equipo que históricamente suele crecerse en las Liguillas.

Así llegan ambos equipos para este partido por el último Play-in del Apertura 2025: