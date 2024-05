Nadie le creyó a Oussama Idrissi y se confirma su suspensión ante América

La Comisión Disciplinaria no aceptó la apelación de Pachuca por la expulsión

Quizá Pachuca se creyó la versión de que Oussama Idrissi le estaba aplaudiendo al público y no al portero rival, pero la Comisión Disciplinaria no y por eso, la suspensión de un partido sigue en pie.

El marroquí de 28 años estaba muy caliente y por eso el técnico Guillermo Almada ordenó su cambio en la recta final del partido por el play-in ante el Necaxa. Incluso sus compañeros salieron a escoltarlo rápidamente para evitar mayores problemas, sin embargo, como el futbolista no dejó de aplaudir (acaso para provocar a los rivales), el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla ya que éste había llegado al banquillo de suplentes a los 86 minutos.

Así se comunicó en la página de la Federación Mexicana de Futbol:

En relación a la Solicitud de Investigación presentada por el Club Pachuca, y de conformidad con el artículo 73 del Reglamento de Sanciones, una vez llevadas a cabo las investigaciones vinculadas con la expulsión del jugador, Oussama Idrissi, correspondiente al partido del Play In del Torneo Clausura 2024 de la LIGA MX, y después de haber analizado las acciones, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se determina que NO ES PROCEDENTE dicha solicitud, por lo que el jugador no podrá participar con su club en su siguiente encuentro oficial de la Liga MX.

AJAJAJAJAJAJA la neta dame a Idrissi siempre



P.D. Que regañada le metió el profe pic.twitter.com/uABPb9tKrq — ERICK ALEJANDRO 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇫🇮 (@A13XAVEN) May 6, 2024

Claramente fue un problema de actitud, pues el mimo Guillermo Almada lo reprendió cuando llegó al banco y lo miró con incredulidad cuando se ganó la segunda amarilla en cuestión de dos minutos. Es decir, hasta para el entrenador era claro que Idrissi se ganó a pulso este castigo por no saber controlar sus impulsos en un partido que ya estaba ganado y viviendo su recta final.

De cualquier forma, el club hidalguense apeló esa expulsión, quizá buscando que alguna toma apoyara la idea de que los aplausos eran para el público, sin embargo, la Comisión se quedó con la versión del árbitro Fernando Hernández y el jugador no estará para la ida de los cuartos de final ante América.