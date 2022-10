Nadie ha remontado cuatro goles en una final, pero "Toluca no está muerto"

Nadie ha remontado una desventaja de cuatro goles en una final, pero lo menos que puede hacer Toluca es intentarlo y claro, decir en conferencia de prensa que no están muertos.

Ignacio Ambriz debe entender por qué la mayoría ve en Pachuca al virtual campeón del Apertura 2022. Nada personal contra el entrenador mexicano o contra su club, pero es que no se ve cómo un equipo que fue arrollado en casa pueda reponerse como visitante frente un plantel tan ordenado, inspirado, experimentado y encarrilado como el conjunto de que dirige Guillermo Almada.

“Muertos no estamos; hay vida. Se podrán reír de mí, no me importa. internamente la cosa está jodida, pero hay dos tiempos de 45 o 50 minutos donde tenemos que ir a jugar. Tenemos poco que perder y mucho que ganar. Escuché que nos dan por muertos y está bien que nos den por muertos porque mi equipo va a dar otra cara el domingo”, dijo el estratega luego del 5-1 en el Nemesio Diez.

“Tenemos que jugar con inteligencia y ser conscientes de eso, de no buscar el cuarto sin el primero. Hay que hacer la hombrada”, analizó el técnico respecto a lo que será el partido de vuelta, donde su equipo debe ganar por cuatro goles para empatar la serie y mandar el juego al alargue.

Toluca dio la peor exhibición de un equipo finalista jugando en casa y eso vaya que avergüenza a su entrenador, pues no pudo cumplirle al público que hizo una gran entrada en la capital mexiquense.

“Hoy estoy apenado porque primero que el equipo no estaba en una final, no había llenos, una conexión entre afición y jugadores. Me deja frustrado y sé que algo no hice bien y la contundencia trabaja, lo hacen. No la metimos y ahora tenemos que hacer un partido perfecto para el equipo”, agregó.

A estas alturas, parece que lo mejor que puede hacer Toluca es colgarse con dignidad la medalla de subcampeón; el segundo título de liga de Ignacio Ambriz tendrá que esperar.