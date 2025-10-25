Murió Manuel Lapuente, pero su legado en México será eterno

Redacción FOX Deportes

Uno de los entrenadores más importantes en la historia del futbol mexicano ha fallecido a la edad de 81 años.

Manuel Lapuente, campeón de la Copa Confederaciones con la Selección Mexicana y ganador de la Liga MX con Puebla, Necaxa y América, murió este sábado 25 de octubre, pero su legado será eterno.

· Le dio al Puebla sus únicos dos títulos (1983 y 1990)

· Bicampeón con Necaxa entre 1994 y 1995

· Campeón de CONCACAF con Puebla, Necaxa y América

· En 2002, terminó la sequía del América de 13 años sin títulos

· Dirigió a 12 clubes, tres veces al América y al Puebla

· Con México ganó la Copa Oro (1998) y la Confederaciones (1999)

✝️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Manuel Lapuente, ex director técnico del Club.

Deseamos pronta resignación a su familia y amigos.

Descanse en paz. 🙏🏻 pic.twitter.com/klaVammhmN — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 25, 2025

Tigres, que estuvo bajo las órdenes de ‘Manolo’ en los 80s y a finales de los 2000, fue el primer club que comunicó el fallecimiento del técnico, es decir, fue la institución que hizo oficial la triste noticia.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Manuel Lapuente, ex director técnico del Club”, fue lo que escribió el equipo de Nuevo León a través de sus redes sociales, apenas unos minutos antes de disputar su partido por la Jornada 15 del Apertura 2025 ante Tijuana en el Estadio Universitario.

Su último trabajo como director técnico fue justamente en 1993 dirigiendo a su querido Puebla, equipo de la ciudad donde nació un 15 de mayo de 1944 y en la cual falleció 81 años más tarde.

Se espera que la Liga MX se pronuncie acerca de la pérdida de Lapuente y que se establezca un protocolo de minuto de silencio en los próximos partidos.