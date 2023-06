¿'Mozumbito' titular? América no tiene delanteros para la Jornada 1

Aunque América firme a Julián Quiñones esta misma semana, no hay forma en que el delantero colombiano pueda debutar pronto, pero ¿qué atacante alinearán las Águilas para la Jornada 1?

Con la ausencia por lesión del ‘Cabecita’ Rodríguez, la venta de Federico Viñas, la salida de Roger Martínez, la ausencia de Henry Martín por estar con la Selección Mexicana en la Copa Oro y la falta de refuerzos en ofensiva, la incertidumbre de cómo atacarán las Águilas en su presentación en el Estadio Azteca es el tema principal.

¿Será el regreso del ‘Mozumbito’, habilitarán a Diego Valdés como delantero o simplemente el equipo no jugará con centro delantero? André Jardine no quiso revelarlo para “no dar ventajas al rival”, pero entiende la preocupación en el aficionado por la falta total de atacantes nominales en la plantilla actual.

“Entiendo la ansiedad de todos por saber, pero no doy ventajas al rival. Soy un entrenador que me gustan muchas variantes, jugar sin delanteros ya me pasó un par de veces, sin un delantero fijo, con falso nueve, con interiores. Hay chavos de la Sub20, pero hay opciones de tener variantes para sorprender”, había comentado André Jardine, quien tocó el tema en específico del ‘Cabecita’ Rodríguez.

“Jonathan es un tema al que estamos atentos, el club le da la condición de recuperarse de la mejor forma. Debe estar más cerca de su gente y en su casa es la mejor alternativa. Se acerca al momento de estar aquí y acelerando el tratamiento, con nuestra gente controlando sus cargas. Es un jugador que sabemos la importancia que tiene, cuento mucho con él”, aclaró el estratega brasileño.

Jardine debutará al frente de las Águilas con los sub-20 Esteban Lozano y el ‘Mozumbito’ Román Martínez en la nómina de atacantes. Aun así, no se le perdonará un mal inicio en casa ante Juárez.