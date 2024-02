Monterrey salva el invicto en los últimos minutos del partido

En la Liga MX siguen conviviendo dos equipos con etiqueta de invictos luego de que Rayados de Monterrey salvara los papeles en los últimos minutos de su partido ante Xolos de Tijuana.

Miguel Herrera y el equipo fronterizo se saborearon por algunos minutos lo que pudo haber sido su primera victoria en el torneo. Sin embargo, y como ha sido una costumbre en los partidos anteriores, una desatención fue la puerta para que ambos clubes repartieran puntos.

Si quieres anotar, desde fuera del área debes probar🔥 pic.twitter.com/TDTUoYUN9i — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 29, 2024

‘El Piojo’ volvió a convertirse en el villano de la noche. Sus cambios no funcionaron y por el contrario, no tuvieron el poder de contención ante el equipo regio que no desplegó su mejor futbol.

Joe Corona puso a Tijuana adelante en el marcador con un remate de larga distancia que se anidó pegado al poste izquierdo del guardameta Andrada.

Incluso, los locales tuvieron la posibilidad de aumentar la diferencia con Carlos González quien desperdició una jugada clave de gol.

Zurdazo aprendido en España🇪🇸💥@SergioCanales con el empate👊 pic.twitter.com/cGabZJ1Qrc — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 29, 2024

Cuando parecía que Xolos se haría de los tres puntos, llegó el quitarrisas por conducto de Sergio Canales, quien entró de cambio para el complemento.

El español se encontró una pelota mal rechazada al área que definió con pierna derecha, sacando las malas caras de Miguel quien no entendía cómo de nueva cuenta, su equipo había dejado ir una oportunidad clara de salir del fondo de la tabla.

Rayados de Monterrey escaló hasta la tercera posición, mientras que Xolos cayó hasta la posición 16 de la clasificación.