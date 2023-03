"Mi hijo se equivocó, yo también lo he hecho": Jesús Corona da la cara

Esta vez Jesús Corona salió a dar la cara no por sus actos, sino por los de su hijo.

El arquero de Cruz Azul habló sobre la situación de Misael Corona, quien fue grabado agrediendo a un guardia de seguridad durante una salida nocturna junto a otros miembros del equipo sub-20.

“Fue una situación desafortunada. Mi hijo se equivocó y asume su responsabilidad, sabe que no es como se debe de actuar, ya lo platiqué con él personalmente. Tiene que analizar su presente y pensar qué es lo que quiere para su futuro. Que le sirva de aprendizaje de vida. Está arrepentido por lo que hizo”, comentó el cancerbero sobre su familiar, tras el partido ante Atlético de San Luis en el Estadio Azteca.

"EL ASUME SU RESPONSABILIDAD" 🚨



Jesús Corona habló sobre la situación que enfrenta su hijo luego de estar involucrado en problemas de violencia contra policías.



El portero de La Máquina no le quitó la responsabilidad y dejó en claro que se hará responsable.



🎥 @David_EG pic.twitter.com/K6VNPdN4Y1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 19, 2023

Antes de que el veterano arquero hiciera estos comentarios, el club desplegó un comunicado en el que se comprometía a “tomar medidas disciplinarias” tras las “imágenes y los testimonios” de lo sucedido en esta “reunión privada”, pues "Cruz Azul no tolerará ningún tipo de comportamiento que vaya en contra de sus valores”, por lo que “facilitará el diálogo” para que “los responsables asuman las concecuencias”.

El cancerbero también aseguró que tanto él como su hijo aceptan todas las medidas disciplinarias y espera que en el futuro su hijo sepa controlarse, como el propio José de Jesús tuvo que aprender.

“Respeto la decisión. Se tomó la decisión y la acepté. Sé que no es la línea que se debe de manejar en esta institución. Yo hablé con mi hijo, le dije que asumiera las consecuencias de lo que cometió. Hay ocasiones que, por más molesto que estemos, no debemos de actuar de esa manera. Yo también me he equivocado”, admitió el arquero al término del duelo que favoreció 1-0 al equipo ‘cementero’.

Corona, constantemente señalado por su carácter, esta vez dio la cara por algo que no era su responsabilidad.