"México es el futbol más potente de CONCACAF" y lo dice 'Coco' Carrasquilla

El mediocampista panameño Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla describió a la liga mexicana como la más importante de la CONCACAF y consideró que estar en ella lo acerca a cumplir uno de sus objetivos a largo plazo, volver al balompié europeo.

“El futbol mexicano siempre ha sido el más potente de todo CONCACAF, tanto en ritmo como en competencia, siempre suelen ganar los torneos internacionales (…) Mi objetivo a corto plazo es adaptarme a Pumas, luego ganar una Copa y a largo plazo el sueño es volver a una de las grandes ligas de Europa”, expresó el antiguo jugador del Cartagena, con el que en 2020 ascendió a la segunda división española.

El jugador también aseguró que el técnico español, quien dirige a la Selección Panameña, Thomas Christiansen fue clave para que tomara el reto con uno de los equipos grandes del futbol mexicano.

“Antes de arreglar todo, le llamé (a Christiansen) y me dijo que Pumas era una oportunidad buena, pero que lo más importante sería la mentalidad con la que iba a afrontar el reto. Me convenció de venir a competir al máximo nivel, competir por un puesto como titular, algo que ya tenía en mente y que me terminó por convencer”, explicó en una rueda de prensa.

Carrasquilla, de 26 años, es la principal figura de la Panamá de Christiansen, una de las selecciones que más han crecido en la CONCACAF los últimos años.

‘El Coco’ también asumió la responsabilidad de hacer que en México vean a los futbolistas panameños como una de las opciones para reforzar a los equipos.

“Espero que más jugadores de Panamá vengan a la liga mexicana porque aquí van a tener la oportunidad de seguir creciendo y mostrarse; a la larga eso nos ayudará a competir mejor como selección”.

El centrocampista dijo estar mejor adaptado a la altura de Ciudad de México, sede de los Pumas a 2,240 metros sobre el nivel del mar, y que espera debutar con los felinos este domingo cuando reciban al Atlas, en la tercera jornada del torneo Clausura 2025.

“Hoy podremos saber si el domingo veré acción. Todo pasa por la adaptación y todo el tiempo que estuve parado (no juega desde noviembre). Es importante estar bien físicamente para que no haya una lesión”, sentenció el antiguo futbolista del Houston Dynamo estadounidense.