"México debería ser la cuarta mejor liga del mundo", así lo ven en España

EFE

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil, afirmó este que la liga mexicana de futbol tiene todo para ser una de las mejores del mundo y lo logrará cuando haga ajustes en su estructura.

"México debería ser, en cuanto se regule, la cuarta liga del mundo. Cuando los 18 equipos piensen que por encima de ganar hay un interés en el del aficionado y en la competición, el futbol mexicano va a dar un salto inmenso porque hay 180 millones de aficionados (incluidos los de Estados Unidos) y eso no lo tiene ningún país del mundo", dijo.

Gil, directivo del Atlético de San Luis mexicano, fue uno de los invitados en la capital mexicana de Sports Summit para disertar acerca de la capacidad que puede tener el fútbol de México para reinventarse.

¡MENSAJE A LA BOMBA RODRÍGUEZ! 👀



Miguel Ángel Gil, directivo del Atlético de Madrid, dejó claro que a los equipos de la Liga Mx no les convenía el fondo de inversión ❌



“Lo mejor que nos ha pasado es no llegar a un acuerdo (con el Fondo de Inversión)” pic.twitter.com/JXytOLUWL3 — La Octava Sports (@laoctavasports) April 23, 2025

Acerca de la Copa Mundial del próximo año, de la que México compartirá la sede con Estados Unidos y Canadá, lamentó que los partidos en el país sólo sean en tres estadios: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

"Lo normal es que México no tuviera tres, tuviera 10 como mínimo en ese Mundial. No lo tiene, porque no hay infraestructura, porque no hay inversión, porque no hay ingreso, porque no existe la Liga", señaló.

En la tarde se desvelará una escultura de Hugo Sánchez, el mexicano ganador de cinco premios 'Pichichi' en el fútbol español.