Marcelo Flores no volverá al Arsenal; Tigres hará la compra total

Tigres in their last two seasons:



- 💰✅ Eugenio Pizzuto 🇲🇽

- 💰✅ Diego Lainez 🇲🇽

- 💰✅ Ozziel Herrera 🇲🇽

- 💰⏳ Marcelo Flores 🇲🇽



All U-23 for Mexico 😳 pic.twitter.com/R8b2qeq3xj