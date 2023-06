¿Malinchismo? El mensaje del 'Pollo' Briseño para la afición de Chivas

Lo mejor de Antonio Briseño con Chivas se vio en esta Liguilla, en los últimos meses de su contrato...

¿Con eso le alcanzará para que el Guadalajara lo renueve? Pues él parece muy seguro de que así será, pues en un video donde ofreció disculpas a la afición rojiblanca por la caída en la final del Clausura 2023, prometió que regresaría más fuerte y que el título llegará con el apoyo de todos.

“Han sido días muy difíciles, créanme. De los más tristes que me ha tocado vivir deportivamente hablando. El deseo de ser Campeón era inmenso, tanto que me llegue a obsesionar por querer callar muchas bocas de los que dicen que 11 mexicanos no pueden ser exitosos y tantos supuestos analistas que se atrevieron que era imposible que pudiéramos conseguir algo”, comentó el ‘Pollo’ Briseño.

¿Un discurso populista? En realidad, en diferentes plataformas siempre se valoró lo hecho por el 'Rebaño' en este Clausura 2023, así como el plantel que la directiva ha armado y que está dentro de las cuatro nóminas más valiosas del futbol mexicano. Incluso, para la mayoría, el Guadalajara era favorito en la disputa ante Tigres, pero si con la victimización el zaguero encuentra fuerzas y la oportunidad de dar un mensaje de unión, no está mal.

Tras pedir una “disculpa muy sincera”, Briseño aseguró que el equipo se levantará de esta amargura para pelear con más fuerza en el próximo Apertura 2023, un torneo donde aún no se sabe si el futbolista de 29 años se mantendrá, pues su contrato terminó con este torneo y aún no se anuncia la renovación.

“No tengo duda que pronto llegará la 13 con trabajo, dedicación y toda la unión del grupo y de los 40 millones de mexicanos que somos. Regresaremos más fuertes”, sentenció el jugador.

La pasión es el sello del ‘Pollo’ Briseño como jugador y eso lo agradece la tribuna, pero esta vez le alcanzó para ser titular en cinco de los seis juegos de la Liguilla, su mejor momento desde que llegó al ‘Rebaño’ en 2019.