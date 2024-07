Luis Romo, feliz de llegar a Cruz Azul: "Quiero recuperar mi esencia"

Luis Romo cambió al Monterrey para volver al Cruz Azul, equipo que lo formó y con el que fue campeón. Lo único que lamenta es no haber trascendido con Rayados, pese a que tuvo buenos momentos en lo individual.

"Es un placer regresar a Cruz Azul. Llegué muy joven a este equipo con el sueño de ser profesional, luego tuve la oportunidad de ser campeón y ahora vuelvo a un proyecto sólido para poder consolidarme y llegar a la Copa del Mundo (de 2026)", dijo el mdiocampista de 29 años en su presentación.

Romo, mundialista en Catar 2022 y pilar en la Selección Mexicana que jugó (y fracasó) en la actual Copa América, fue en pedido expreso del técnico Martín Anselmi, por lo que se espera que sea uno de los titulares habituales.

Eso sí, e exjugador de Cruz Azul admitió que esperaba más de su paso por Rayados, equipo al que llegó en el Clausura 2022.

"En Monterrey estaba bien, pero no dejé huella, no gané nada, quería salir de otra manera. No me gustó salir sin dejar ningún título y ser un jugador que pasó sin pena", comentó el jugador que fuera pieza clave en el último campeonato de La Máquina, conquistado en el Clausura 2021.

"Ahora con Cruz Azul tengo la oportunidad de recuperar mi esencia para dar logros importantes al equipo. El objetivo es volver a ser campeón, es una exigencia luego de que este equipo llegó a la final el semestre pasado", concluyó Romo, quien justo en la próxima jornada volverá al Estadio BBVA de Monterrey, aunque ahora como rival, en la Jornada 2 de la Liga MX.