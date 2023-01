Luis Montes conversa con 'Gokú' y se teletransporta al estadio del Everton

Ahora el famoso festejo de la teletransportación de Gokú se verá en Viña del Mar y para celebrarlo, el Everton de Chile presentó a su nuevo jugador con la voz del protagonista de Dragon Ball.

Luis Montes se despidió del Estadio de León y se ‘teletransportó’ al Sausalito, al menos esa fue la historia del video que publicó el equipó chileno, donde el ‘Chapo’ conversa con Gokú (o el actor de doblaje Mario Castañeda) para después enfundarse con el uniforme de su nuevo equipo.

“Aún tienes mucha fuerza para combatir y ahora lo harás en otro lugar. Te espera la armadura oro y cielo, verás la ciudad jardín a la orilla del mar ¿estás listo?”, es lo que dijo la voz del saiyajin mientras Montes contemplaba por última vez el ‘Nou Camp’, estadio que fue su casa desde el 2011.

¡𝘽𝙄𝙀𝙉𝙑𝙀𝙉𝙄𝘿𝙊, 𝘾𝙃𝘼𝙋𝙄𝙏𝙊! 💥 El eterno capitán de La Fiera de México (@clubleonfc) llega a defender la armadura Oro y Cielo y se transforma en el cuarto refuerzo para los desafíos de la temporada 2023.



¡A dejar la vida en la cancha, Montes!

“Gracias Gokú, tú me has enseñado todo lo que sé. Gané muchas batallas y hoy me voy feliz”, respondió el eterno 10 de ‘La Fiera’ antes de reaparecer en Viña del Mar, donde el jugador de 36 años continuará su exitosa carrera, luego de haber levantado tres campeonatos de liga con León, cuatro si contamos el del 2012 que significó el ascenso del equipo de Primera División tras varios años en segunda.

Montes firmó un año con el Everton, club chileno que al igual que León pertenece a Grupo Pachuca.

Pese a su edad, el canterano de los 'Tuzos' jugó 15 partidos el torneo pasado con ‘La Fiera’ y espera mucha actividad en el que será apenas el tercer club de su carrera y así tener la oportunidad de festejar más goles al estilo Gokú.